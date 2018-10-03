Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig 2018/2019 sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'in maç programları belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? BŞK GS maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Beşiktaş Galatasaray derbisi ligin 14. Haftasında, 2 Aralık'da saat 20:00'da oynanacak.

İşte TFF tarafından açıklanan Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:

Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Ç. Rizespor- Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe- Yeni Malatyaspor

Ankaragücü – Galatasaray

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş – Akhisarspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Başakşehir – Trabzonspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor – Antalyaspor

Ç. Rizespor - Kasımpaşa

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Derbiler:

11. hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

14. hafta

Beşiktaş – Galatasaray

16. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor