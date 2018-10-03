Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig 2018/2019 sezonu
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'inmaç programları belli oldu.Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? BŞK GS maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Beşiktaş Galatasaray derbisi ligin 14. Haftasında oynanacak.03 Ekim 2018 Çarşamba 09:40
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'in maç programları belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? BŞK GS maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Beşiktaş Galatasaray derbisi ligin 14. Haftasında, 2 Aralık'da saat 20:00'da oynanacak.
İşte TFF tarafından açıklanan Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:
Ankaragücü - Galatasaray
Başakşehir - Trabzonspor
Ç. Rizespor- Kasımpaşa
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş - Akhisarspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe- Yeni Malatyaspor
Ankaragücü – Galatasaray
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş – Akhisarspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Başakşehir – Trabzonspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor – Antalyaspor
Ç. Rizespor - Kasımpaşa
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Derbiler:
11. hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
14. hafta
Beşiktaş – Galatasaray
16. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor
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