Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Bülent Yıldırım’ın
Spor Toto Süper Lig’in 23.21 Şubat 2019 Perşembe 11:39
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu’nun belirlediği listeye göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Göztepe - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
23 Şubat Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya
24 Şubat Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
25 Şubat Pazartesi
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
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