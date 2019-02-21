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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Bülent Yıldırım’ın

Spor Toto Süper Lig’in 23.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:39
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Bülent Yıldırım’ın

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.


Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu’nun belirlediği listeye göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın


20.30 Göztepe - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu


20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek



23 Şubat Cumartesi


13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: Cüneyt Çakır


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen


19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya



24 Şubat Pazar


13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler


16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler


19.00 Galatasaray - Akhisarspor: Suat Arslanboğa



25 Şubat Pazartesi


21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:39
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