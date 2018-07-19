Beşiktaş Fabri'nin alternatifini buldu! Oscar Cordoba Pedro Gallese'yi önerdi...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi. Beşiktaş Fabri'nin alternatifi olarak Meksika Apertura takımlarından Veracruz'da forma giyen Pedro Gallese için nabız yokladığı iddia edildi.

Beşiktaş kurmaylarının eski Kolombiyalı file bekçisi Oscar Cordoba'ya Gallese'nin genel bilgileri sorulduğu ve Cordoba'nın Beşiktaş'a olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Öte yandan Gallese'ye Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'unda talip olduğu belirtildi. Gallese Dünya Kupası'nda Peru Milli Takımı'nda da yer almıştı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR