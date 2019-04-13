Beşiktaş doludizgin





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Rakibinin karşısında ilk yarıda zorlanan siyah-beyazlı ekip, 35. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. 42. dakikada Atiba Hutchinson'un golüyle ilk yarıyı 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıya iyi başladı ve 52. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 2-1 üstünlük yakaladı. Zaman zaman önemli pozisyonlardan yararlanamayan siyah-beyazlı ekip, uzatma dakikalarında kalesinde büyük bir tehlikeyi savuşturdu ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Ligde 15. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 53'e çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, lider Medipol Başakşehir ile puan farkını da 8'e düşürdü.





- Son 4 maçını kazandı





Beşiktaş, Medipol Başakşehir galibiyetiyle üst üste dördüncü kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Atiker Konyaspor'u 3-2 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra sırasıyla Göztepe'yi 1-0, Çaykur Rizespor'u 7-2 ve Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Bu dört maçta 13 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç kazanmayı başardı.





- Vodafone Park'ta da seri sürdü





Bu sezon zaman zaman Vodafone Park'ta zorlanan Beşiktaş, evindeki son 3 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, bu periyotta Atiker Konyaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir maçlarından galibiyetle ayrıldı.





- Burak Yılmaz gol serisini sürdürdü





Ligde geride kalan Atiker Konyaspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında fileleri havalandıran Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçını da boş geçmedi.

Takımını 52. dakikada 2-1 öne geçiren Burak, Vodafone Park'ta ise üst üste 5. kez gol sevinci yaşadı.

Dolmabahçe'de gol serisine Bursaspor maçıyla başlayan siyah-beyazlı oyuncu, sırasıyla Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir karşılaşmasında fileleri havalandırdı.

Beşiktaş formasıyla 8. golünü kaydeden Burak Yılmaz, Trabzonspor'da attığı gollerle ligde 13. golüne ulaştı.





- Hutchinson'dan 4. gol





Beşiktaş'ın 36 yaşındaki oyuncusu Atiba Hutchinson, 2019'da fileleri 4. kez havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin en istikrarlı oyuncusu olan Hutchinson, Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor (2-2), Evkur Yeni Malatyaspor (2-1) ve Antalyaspor (6-2) karşılaşmalarının ardından Medipol Başakşehir mücadelesinde de gol sevinci yaşadı.

Daha önceki 3 golünü deplasmanda kaydeden Kanadalı futbolcu, bu sezon Vodafone Park'ta ilk kez gol kaydetti.

Medipol Başakşehir karşısında başarılı futboluyla beğeni toplayan ve Beşiktaş formasıyla en golcü sezonunu yaşayan Hutchinson, maç sonrası taraftarla üçlü çektirdi.





- Caner Erkin cezalı





Karşılaşmada sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü.

Bu sezon biri sarı karttan diğeri kırmızı karttan olmak üzere iki kez cezalı duruma düşen siyah-beyazlı oyuncu; Akhisarspor, Bursaspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarının ardından Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla bu sezon üçüncü kez aynı durumu yaşadı.

Caner Erkin, cezası nedeniyle 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Adriano Correia'nın sakatlığında Medipol Başakşehir karşısında sol bekte başlayan Gary Medel de sakatlandı ve 60. dakikada yerini Shinji Kagawa'ya bıraktı.

Karşılaşmayı, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile izledi.



