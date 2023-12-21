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Spor Beşiktaş deplasmanda puan alabilecek mi?
Spor

Beşiktaş deplasmanda puan alabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2023-12-21 19:22:00 - 2023-12-21 19:22:26
Beşiktaş deplasmanda puan alabilecek mi?

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Biz de  bu önemli mücadelede sizlere canlı gol anlatımı yapacağız...
 
Ayrıntılar geliyor...
 
MAÇ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER;
 
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.
 
Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.
 
Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak.
 
Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.
 
Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı devam ediyor.
 
Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
 
Sakatlıklarını atlatan Arthur Masuaku, Milot Rashica, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic ise teknik direktör Rıza Çalımbay'ın şans vermesi halinde görev yapabilecek.
 
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.
 
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Semih, Muleka, Cenk.
 
Alanyaspor'un ilk 11'i: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Efecan, Yusuf.
 
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