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Denys Boyko kimdir?

Siyah Beyazlı kulüp Dnipro’dan 3.3 milyon Euro’ya transfer ettiği Ukranyalı kaleci Denys Boyko ile yollarını ayırdı. Denys Boyko’nun yeni evi Dinamo Kiev oldu.

29 Haziran 2018 Cuma 14:52
Denys Boyko kimdir?

Siyah Beyazlı kulüp Dnipro’dan 3.3 milyon Euro’ya transfer ettiği Ukranyalı kaleci Denys Boyko ile yollarını ayırdı. Denys Boyko’nun yeni evi Dinamo Kiev oldu. Peki Denys Boyko kimdir?

1988'de Kiev'de doğan Denys Boyko, futbol yaşantısında Dinamo Kiev'de başladı. 2001 yılında henüz 13 yaşındayken Dinamo Kiev'in altyapısında giren filebekçisi, 2005 yılında başkent ekibiyle profesyonel futbol kariyerini başlattı. 2005'ten 2014'e kadar bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan kaleci, 9 sene boyunca Dinamo Kiev, Dinamo Kiev II ve Dinamo Kiev III takımlarının formasını giydi. Yine bu 9 yıllık süre içinde sırasıyla CSKA Kiev, Obolon Kiev, Kryvbas ve Dnipro'ya kiralanan Boyko, 2013-14 sezonunda 1 sene boyunca kiralık olarak formasını giydiği Dnipro'ya, 2014 yılında bonservisiyle beraber gitti.

Denys  Boyko, Dnipro'nun geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan takımının da kalesini koruyan isimdi. 1.94 boyundaki dev kaleci, Ukrayna'nın hemen hemen tüm alt yaş kategorileri milli takımlarının da formasını terletti. 2014 yılında Ukrayna Milli Takımı formasını da sırtına geçiren Boyko, şimdiye dek 3 kez A milli oldu ve Ukrayna'nın, EURO 2016 kadrosunda da yerini alacak.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:52
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