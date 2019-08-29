Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının tüm detayları...

Hedef galibiyet

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 3. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip zorlu maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan sonrasında ise aynı skorla Göztepe'yi yenen Beşiktaş saha ve seyirci avantajıyla Çaykur Rizespor virajından dönmek istiyor.

Hesaplar yapılıyor

Lige Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0'lık sonuçla mağlup ederek başlayan Çaykur Rizespor 2. hafta evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. İki maçta 6 puan toplayan Çaykur Rizespor, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını kim yönetecek?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan. Video Yardımcı Hakem (VAR) ise Koray Gençerer ile Kemal Yılmaz.

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 31 Ağustos cumartesi 21.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanacak.