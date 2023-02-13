Beşiktaş Çarşı grubu 5 liralık bisküviyi 40 liraya satan işletmeyi bastı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye kenetlenip depremden zarar gören vatandaşlara yardım ulaştırmaya ve hayatı onlar için daha kolay hale getirmek için çırpındı. Bunun yanında bu doğal afeti bir fırsat gibi görüp daha fazla para kazanmayı hedefleyenler de yok değildi.

Deprem bölgesinde vatandaşın en çok ihtiyacı olduğu gıda ürünlerine bazı işletmelerin zam yaptığı haberleri gelmeye başladı. Niğde- Adana karayolundaki Başmakçı Demireller dinlenme tesisinde de fiyatların artırıldığı iddia edildi. Bir bisküvinin 40 TL'ye satıldığı öne sürülen işletmeyi bir grup taraftar bastı.

Söz konusu görüntülerde Beşiktaş Çarşı grubu üyesi bir grup taraftarın depremin ardından bir bisküviyi 40 TL'ye satması nedeniyle büyük tepki çeken Niğde-Adana karayolundaki Başmakçı Demireller dinlenme tesisini bastığı görülüyor.