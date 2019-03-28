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Yılın bombası patlıyor! Beşiktaş'tan Abdullah Avcı atağı...

Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir’in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı için girişimlerini sürdürüyor. Bu sezon istediği konumda olamayan siyah-beyazlı kulüp masaya oturmak için sezon sonunu bekliyor.

28 Mart 2019 Perşembe 12:13
Yılın bombası patlıyor! Beşiktaş'tan Abdullah Avcı atağı...

Beşiktaş'ta Mayıs'ın sonlarında yapılacak başkanlık seçimi ve ligin bitmesinin ardından yeni teknik direktör de büyük ölçüde netlik kazanacak.

Siyah-beyazlı yönetimin aday listesinde Başakşehir'le şampiyonluk kovalayan Abdullah Avcı bir numarada yer alıyor. Avcı için nabız yoklayan Başkan Fikret Orman ve ekibi, tecrübeli hocadan "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz, sezon sonu görüşelim" cevabını almıştı. Bu nedenle Orman'ın, Abdullah Avcı ile masaya oturmak için ligin son haftasını beklediği öğrenildi.

Tayfun Korkut'la görüşüldü iddiası

 Beşiktaşlı idareciler, 8 haftalık süreçte, yetkileri artırılacak olan Guti Hernandez'i de yakından takip edip, değerlendirme fırsatı bulacak. Bu iki isimden birisi olmaması halinde diğer adaylar değerlendirmeye alınacak. Öte yandan adı siyah-beyazlı takımla anılan Tayfun Korkut'un geçtiğimiz günlerde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret edip, Beşiktaşlı yöneticilerle konuştuğu ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:28
  1. Beşiktaş
  2. Abdullah Avcı
  3. teknik direktör

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