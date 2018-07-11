Beşiktaş BJK Galatasaray GS derbi maçı ne zaman 2019
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'in maç programları belli oldu.Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? BŞK GS maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Beşiktaş Galatasaray derbisi ligin 14. Haftasında, 5 Mayıs 2019 Pazar günü oynanacak.11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:28
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'in maç programları belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? BŞK GS maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Beşiktaş Galatasaray derbisi ligin 14. Haftasında, 5 Mayıs 2019 Pazar günü oynanacak.
İşte TFF tarafından açıklanan Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:
Ankaragücü - Galatasaray
Başakşehir - Trabzonspor
Ç. Rizespor- Kasımpaşa
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş - Akhisarspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe- Yeni Malatyaspor
Ankaragücü – Galatasaray
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş – Akhisarspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Başakşehir – Trabzonspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor – Antalyaspor
Ç. Rizespor - Kasımpaşa
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Derbiler:
4. hafta
Trabzonspor - Galatasaray
6. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
14. hafta
Beşiktaş – Galatasaray
16. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor
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