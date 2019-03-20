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Beşiktaş Belediyesinden eğitime destek

Beşiktaş Karaoğlan Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 19:04
Beşiktaş Belediyesinden eğitime destek

Beşiktaş Karaoğlan Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç, “Tüketim toplumuna esir olan gençlerimizi üretime kazandırmalıyız” dedi.


Beşiktaş Belediyesi, eğitim ve gençlere yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Beşiktaş’ta eğitim kalitesinin yükseltilmesi maksadıyla Karaoğlan Gençlik Merkezi düzenlenen törenle gençlerin hizmetine sunuldu.


Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç’ın katılımıyla açılan Karaoğlan Gençlik Merkezi’nde gençlere refah ve modern bir çalışma ortamı sunuluyor. Tüketim toplumunun esiri olan gençleri üretime kazandırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tahir Doğaç, ’’Tüketim toplumuna süratle esir olan gençlerimizin, tekrar üretim insanı olabilmeleri için mutlaka Cumhuriyetin temel ilkeleriyle ilgili eğitilmeliler, yurt ve dünya sorunlarıyla bu perspektife değerlendirerek üretken hale gelmeliler. Burada konferans salonlarımız, kütüphanelerimiz var. Bunun yanı sıra burada Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yazarlar Sendikasını da misafir ediyoruz. Yazarlar ve aydınlarla kaynaşarak gençlerimize ufuklar açacağına inanıyoruz.Aynı zamanda kendi becerileriyle üreterek mutluluğunu yaşayacaklar. Beşiktaş’ımıza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.


Beşiktaş’ta yaşayan gençlere yeni bir alternatif sunan Karaoğlan Gençlik Merkezi’nin, gençlerin bir araya gelerek kendi gelişimleri için çalışmalar yapacağı bir ortam oluşturmanın amaçlandığı kaydedildi. Karaoğlan Gençlik Merkezi’nde, gençlerin okumalar yapabileceği bir kütüphane, bilişim ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir teknoloji sınıfı, tiyatro gösterilerine hazırlanabilecekleri prova odasının yanı sıra boş vakitlerinde sosyalleşebilecekleri kafeteryada bulunuyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:04
  1. doğa

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