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Beşiktaş Belediyesi işçilerin maaşını ödemiyor!

3 aydır maaş alamayan CHP'li Beşiktaş Belediyesi işçileri bugün iş bırakma eylemi yaptı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:53
Beşiktaş Belediyesi işçilerin maaşını ödemiyor!

İstanbul'da 3. havalimanının açılışına günler kala işçilerin bir kısmı haklarının yetersiz olduğu gerekçesiyle eylem yapmıştı. İşçilerin şartlarının iyi olmadığını, bunun sorumlusunun hükümet olduğunu iddia eden CHP'den büyük tepki gelmişti.

Ancak her fırsatta hükümeti suçlayan CHP'ye ait Beşiktaş Belediyesi'nde, işçiler yönetimi protesto için iş bırakma eylemi düzenledi.

3 aydır para alamıyorlar!

3 aydır paralarının alamadıklarını belirten işçiler aylardır süren sorunların artık çözülmesini bekliyor.

Geçen hafta söz vermişlerdi!

Geçtiğimiz hafta DİSK Genel İş Sendikası ile belediye yönetimi arasında gerçekleşen görüşme neticesinde maaşların ödeneceği sözü verilmişti.Ancak verilen söz yine yerine getirilmedi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 13:53
  1. İstanbul
  2. beşiktaş
  3. belediyesi
  4. işçi
  5. CHP

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş9 dk önce
    PARALARINIZ GARANTİDE İŞÇİLERİMİZ ÇALIŞSIN. PARALARI REPOYA KOYDUK. NASILSA İŞÇİLERE ÖDEME YAPARKEN GEÇTE ÖDESEK GECİKME ZAMMI YOK. BİRAZ REPODAN FAİZ GELİRİ ELDE EDELİM CEPLERİ DOLDURALIM ÖDEYECEĞİZ SABREDİN. HER TARAF İŞSİZ KAYNIYOR YOKSA İŞİNİZDEN OLURSUNUZ SUSUN OTURUN
Bugünkü Akit

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