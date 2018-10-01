Beşiktaş Belediyesi işçilerin maaşını ödemiyor!

İstanbul'da 3. havalimanının açılışına günler kala işçilerin bir kısmı haklarının yetersiz olduğu gerekçesiyle eylem yapmıştı. İşçilerin şartlarının iyi olmadığını, bunun sorumlusunun hükümet olduğunu iddia eden CHP'den büyük tepki gelmişti.

Ancak her fırsatta hükümeti suçlayan CHP'ye ait Beşiktaş Belediyesi'nde, işçiler yönetimi protesto için iş bırakma eylemi düzenledi.

3 aydır para alamıyorlar!

3 aydır paralarının alamadıklarını belirten işçiler aylardır süren sorunların artık çözülmesini bekliyor.

Geçen hafta söz vermişlerdi!

Geçtiğimiz hafta DİSK Genel İş Sendikası ile belediye yönetimi arasında gerçekleşen görüşme neticesinde maaşların ödeneceği sözü verilmişti.Ancak verilen söz yine yerine getirilmedi.