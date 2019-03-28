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Beşiktaş Belediyesi ile DİSK/ Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Beşiktaş Belediyesi ve DİSK/ Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

28 Mart 2019 Perşembe 15:14
Beşiktaş Belediyesi ile DİSK/ Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Beşiktaş Belediyesi ve DİSK/ Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç, “Türkiye’nin en iyi sözleşmesin imzaladık” dedi.


Beşiktaş Belediyesi ve DİSK/ Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası önünde gerçekleşen imza töreni öncesi işçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekti. İşçilerin bir süre halay çekmesinin ardından sendika yöneticileri ve Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç birer konuşma gerçekleştirdi.



“Bu sözleşme ile büyük haklar aldık”


Törende konuşan DİSK/ Genel-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan “5 ay gibi süredir müzakere sürecindeyiz. Bizim için sevindiricidir müzakere sonucu toplu sözleşme masasında sonuçlanmış bu günlere gelmiştir. Belediye yöneticilerimiz ellerini taşın altına koyarak bu toplu sözleşmeyi imza etme mutluluğunu yaşatmaktadırlar. Bizler bu sözleşme ile büyük haklar aldık. Tüm haklarımızda büyük derecede iyileştirme yapılmıştır. Diğer belediyelerin de önünü açacak bir toplu sözleşme imzalamışızdır” dedi.



“Türkiye’nin en iyi sözleşmesin imzalıyoruz”


Daha sonra bir konuşma yapan Beşiktaş Belediyesi Balkan Vekili Tahir Doğaç ise “Yaşadığım mutluluk her kula nasip olmaz. Dün emek verirken masanın öbür tarafında sizlerle birlikteydim. Bugün masanın bu tarafında yine sizlerle birlikteyim. Bugün Türkiye’nin en iyi sözleşmesin imzalıyoruz. İmza atmaya sabırsızlanıyorum. Sizlerden isteğim var. Desteklediğiniz siyasi partinin içinde ve yönetiminde yer almaya hazır olun. Emek kavgasında karar ve düşüncelerinizi başka yerlerden talimat almayın. Sizin yuvanız sendikadır. Alın terinizin karşılığını almak için saflarınızı sıklaştırın beğenmediğiniz yöneticileri değiştirin. Ama başka yerlerden talimat almayın” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından işçilerin huzurunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.


İmzaların atılmasının ardından sendika yöneticileri ile Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç işçilerle birlikte halay çekti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:14
  1. doğa

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