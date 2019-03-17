Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper, Hataylılarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper Beşiktaş’ta Hataylı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Hataylı vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Toper, “Beşiktaş boğazın incisi olmasına rağmen 15 yıldır hak etmediği bir şekilde yönetiliyor” dedi.

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper Beşiktaş’ta Hataylı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Hataylı vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı programında Toper’e AK Parti Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım da eşlik etti. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kahvaltı programında vatandaşlar Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper’e yoğun ilgi göstererek bolca fotoğraf çektirdi.

"Boğazın incisi bu yönetim anlayışını hak etmiyor"

Programda bir konuşma gerçekleştiren Toper Beşiktaş’ın boğazın incisi olduğunu ancak hak etmediği şekilde yönetildiğini belirterek, “25 Ekim’den beri sahada bu kötü yönetim anlayışı değişsin diye mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi Cumhur İttifakını iki güçlü paydaşı Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi ile birlikte veriyoruz. Beşiktaş 15 yıldır maalesef hak etmediği şekilde yönetilen boğazın incisi. Türkiye’nin de en güzel ilçesi. Bir karşıtlık hikayesi ile Beşiktaş’ta Cumhuriyet Halk Partisi üç dönemlik bir yönetim anlayışı ortaya koydu. Bu karşıtlıkla Beşiktaş’ta seçimleri kazandılar. Fakat Beşiktaş’a, Beşiktaşlıya hizmet noktasında hiçbir şey ortaya koymadılar. Son 5 yılda Beşiktaş sadece yolsuzlukla rantla talanla anılan bir belediye haline geldi. Biz çıkış noktamız da ranta, talana yolsuzluğa derdimizle dertlenmeyen ve kibir sahiplerine itiraz et Beşiktaş dedik. Beşiktaş bu itirazımıza çok güçlü ses verdi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi sahada adayı rahatça dolaşamıyor vegittikleri yerde tepki görüyor. Teşkilatları bir çalışma sahası bulamıyor ama biz her gittiğimiz yerde sevgi ile karşılanıyoruz” dedi.

"Beşiktaş’ta siyasi farklılıklar değil sevgi dili kazanacak"

Beşiktaş’ta artık siyasi farklılıkların önemini yitirdiğine ve sevgi dilinin önemli olduğuna değinen Toper, “Beşiktaş’ta artık bu siyasi farklılıkların değil, sevgi dilinin önemini gerek Ferşat başkanım gerek AK Parti İlçe Başkanlığı’nın gerekse burada Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı’nın yaptığı çalışmalarla ortaya koymuş durumda. Sevgi dili dedik bu sevgi dilinden hiç ayrılmadık. Seçim kampanyamız boyunca. Biz burada gönül köprüleri kurmaya geliyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden sen ben demeden sadece Beşiktaşlı kimliğimiz ile insanları kucaklamaya ve Beşiktaş’ın 15 yıldır Hasret kaldığı o hizmet eksikliğini gidermeye geliyoruz dedik. Beşiktaşlı bu samimiyetimizi gördü. Beşiktaş’ta bu karşıtlık hikayesi ile oy alıp bunu da yolsuzluk olarak kendine döndürenlere bu seçimlerde Beşiktaşlı kırmızı kart gösterecek. Bu noktada bizitiraz ederken Hataylı hemşehrilerimizin de bu itiraz ortak olması bu kutlu yürüyüşte bizlere destek olması bizim için çok önem arz ediyor” diye konuştu.

"Beşiktaş’a hizmet gelecek"

Beşiktaş’ın son 15 yıldır taş üstüne taş konmayan bir ilçe olduğuna değinen AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım, “Bugün Beşiktaş’ı ele alacak olursak son 15 yıldır maalesef Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetmiş olduğu belediye başkanının taş üstüne taş koymadığı bir tek projesi olmadığı bir ilçedir. Beşiktaş isim ağırlığı olarak Türkiye’de ve İstanbul’da yeri olmuş bir ilçesi olmasına rağmen aynı karşılığı hizmetini milleti ile buluşturamayan bir ilçedir. Bizler Beşiktaş’ta Cumhuriyet ittifakımızın Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Sayın Serkan Toper ile beraber hizmetlerimizi Beşiktaş’a getireceğiz. Öylesine hizmetler gelecek ki son 3 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşiktaş’ta yapamadığı ne kadar hizmet varsa biz buraya o hizmetleri getireceğiz” dedi.