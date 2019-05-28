Beşiktaş Başkanı Orman, Kapadokya’da Beşiktaş balonu açılışına katıldı

NEVŞEHİR(İHA) Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Kapadokya’da Beşiktaş logolu sıcak hava balonunun açılışına katıldı.

Beşiktaş kulübü ile Dorak Holding arasında yapılan sponsorluk anlaşması sonrasında Kapadokya’da Beşiktaş logolu sıcak hava balonu havalanmaya başlamıştı. Kapadokya Bölgesinde bir süre önce havalanmaya başlayan Beşiktaş logolu sıcak hava balonunun açılışına katılmak üzere bölgeye genel Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman burada gazetecilerin Teknik Direktör kim olacak sorusuna ise cevap vermekten kaçındı. Başkan Fikret Orman burada yaptığı açıklamada, “Beşiktaş balonu çok güzel inşallah yukarısı da güzel olur. Kızımla birlikte geldik. Hem balonun açılışını yapalım hem de güzel bir gün geçirelim istedik.Daha önce de Kapadokya bölgesine geldim. O zamanda Beşiktaş balonuna binmiştim ama bunun kadar muhteşem ve çok güzel değildi. Ama o zaman da binmiştim” dedi.

Gazetecilerin tüm Beşiktaş taraftarlarını bölgeye davet eder misiniz sorusuna ise burada bayağı bir Beşiktaşlı var zaten hepsi sabahın erken saatlerinde gelmişler sağ olsunlar. Beşiktaş balonun yerli ve yabancı turistlere inşallah ilgisi olacak diye umut ediyorum diye cevap verdi.

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman daha sonra ise Kapadokya bölgesinin eşsiz güzelliklerini Beşiktaş balonu ile kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü’nün de katıldığı programda da firmaya ait tüm balonlar Beşiktaş bayrakları ile havalandı.