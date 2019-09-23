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Beşiktaş Başakşehir maçı canlı takip

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir’i konuk ediyor. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının canlı takibi…

23 Eylül 2019 Pazartesi 20:02
Beşiktaş Başakşehir maçı canlı takip

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının tüm detayları…

CANLI MAÇ SKORU: 0-0

Beşiktaş: L. Karius, Douglas Pereira, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, A. Ljajić, Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, G. N'Koudou, Abdoulay Diaby

Başakşehir: Mert Günok, G. Clichy, Epureanu, Škrtel, Júnior Caiçara, E. Višća, F. Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, D. Aleksić, E. Crivelli

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 20:00
  1. Beşiktaş Başakşehir maçı canlı takip
  2. Süper Lig
  3. beşiktaş
  4. Başakşehir

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