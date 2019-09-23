Beşiktaş Başakşehir maçı canlı takip
Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir’i konuk ediyor. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının canlı takibi…23 Eylül 2019 Pazartesi 20:02
Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının tüm detayları…
CANLI MAÇ SKORU: 0-0
Beşiktaş: L. Karius, Douglas Pereira, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, A. Ljajić, Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, G. N'Koudou, Abdoulay Diaby
Başakşehir: Mert Günok, G. Clichy, Epureanu, Škrtel, Júnior Caiçara, E. Višća, F. Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, D. Aleksić, E. Crivelli
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