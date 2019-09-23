Beşiktaş Başakşehir maçı canlı takip Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir’i konuk ediyor. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının canlı takibi…

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının tüm detayları… CANLI MAÇ SKORU: 0-0 Beşiktaş: L. Karius, Douglas Pereira, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, A. Ljajić, Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, G. N'Koudou, Abdoulay Diaby Başakşehir: Mert Günok, G. Clichy, Epureanu, Škrtel, Júnior Caiçara, E. Višća, F. Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, D. Aleksić, E. Crivelli

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