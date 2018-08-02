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Beşiktaş B36 Torshavn maçı saat kaçta hangi kanalda ve maçın hakemi kim?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde bu akşam Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımını konut edecek. Beşiktaş B36 Torshavn maçı Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak. Beşiktaş B36 Torshavn maçını Carlos Xistra yönetecek

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:00
Beşiktaş B36 Torshavn maçı saat kaçta hangi kanalda ve maçın hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşmasında B36 Torshavn Beşiktaş maçı 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'da oynamıştı. Beşiktaş 8. Dakikada Jeremain Lens’in attığı golle B36 Torshavn karşısında 1-0 öne geçmişti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 26. Dakikada geldi. Gökhan Gönül attığı golle Beşiktaş 2 0 B36 Torshavn.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde bu akşam Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek Beşiktaş, uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ve Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Maç D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:00
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