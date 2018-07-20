Beşiktaş B36 Torshavn maçı ne zaman? B36 Torshavn Beşiktaş maçı
Beşiktaş son dakika haberleri. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, Beşiktaş’ın rakibi Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 26 Temmuz’da, rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos’ta oynanacak.20 Temmuz 2018 Cuma 09:08
Beşiktaş son dakika haberleri. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, Beşiktaş’ın rakibi Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 26 Temmuz’da, rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos’ta oynanacak.
Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşmıştı. Fenerbahçe B36 Torshavn İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.
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