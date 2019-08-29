Beşiktaş Aygaz'ın rakibi Metaloplastika - Siyah-beyazlı erkek hentbol takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında yarın Sırbistan temsilcisi Metaloplastika'yı konuk edecek



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında yarın İstanbul'da Sırbistan temsilcisi Metaloplastika ile karşı karşıya gelecek. Beykoz'daki Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eleme turunda rakibine üstünlük sağlayan ekip, 2. tura yükselecek. Taraflar arasındaki anlaşma gereğince rövanş karşılaşması 31 Ağustos Cumartesi günü yine Beykoz Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanacak.



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