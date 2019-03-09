Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçına hazır



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi. Takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı. Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi. Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında Vodafone Park'ta yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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