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Beşiktaş aradığı sağ beki İtalya'da buldu! Lazio'da forma giyen...

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapması beklenen Beşiktaş 25 yaşındaki İspanyol sağ bek Patric Gabarron'u Lazio’dan istediği belirtildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:48
Beşiktaş aradığı sağ beki İtalya'da buldu! Lazio'da forma giyen...

Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş için İtalya'dan farklı bir iddia geldi. Çizme'nin en çok okunan spor gazetelerinden Corriere dello Sport, siyah-beyazlıların Lazio'nun sağ beki Patric Gabarron'u istediğini yazdı.

LAZİO'NUN UEFA LİSTESİNDE YER ALIYOR!

Haberde 25 yaşındaki İspanyol futbolcunun Lazio'nun UEFA listesinde yer aldığı, bu nedenle transfer ihtimalinin düşük olduğu da belirtildi. 2015- 16 sezonunda Barcelona'nın ikinci takımından İtalyan ekibine transfer olan Patric, birinci yılında 9, ikinci ve üçüncü yıllarında 21'er kez resmi maçlarda Lazio forması giymişti. Bu sezon ise sadece iki maçta toplam 95 dakika süre aldı. İspanyol yıldızın yedek kulübesine mahkum kalmasında Lazio'nun üçlü savunmayı tercih etmesi etkili oldu.

Lazio formasını dört sezondur giyen Patric, bu süreçte sadece dört kez sakatlık yaşadı. 25 yaşındaki isim sakatlıkları nedeniyle 7 maç kaçırdı.

(Sabah)

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 13:48
  1. Beşiktaş
  2. İtalya Serie A
  3. Lazio
  4. Patric Gabarron
  5. İtalya

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