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Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...

Sağ bek arayışlarını devam eden siyah beyazlılar gündemine Florian Jozefzoon'u aldı.

29 Haziran 2018 Cuma 02:51
Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...

KARTAL aradığı sağ beki İngiltere’de buldu. Siyah-Beyazlılar, West Brom’un da talip olduğu Brentford’un Hollandalı oyuncusunu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Teknik Direktör Şenol Güneş’in de onay verdiği öğrenildi. Geçen sezon Championship’te tam 39 karşılaşmaya çıkan Florian Jozefzoon 7 gol atıp, 7 de asist yaparak göz doldurdu. HITC’ye konuşan Brentford kulübünün bir yetkilisi, Beşiktaş’ın oyuncuda ısrarcı olduğunu da bildirdi.

GÜÇLÜ VE HEYECAN VERİCİ

Hollanda’nın U21 takımında da daha önce forma giyen Jozefzoon sert ve tempolu bir oyuncu olarak tanımlanıyor. Özellikle oyunun savunma yönünde çok güçlü ve heyecan verici olduğu belirtilen Florian Jozefzoon’nun 2019’da sözleşmesi sona eriyor. Brentford yöneticileri ise oyuncuyu tutmak için çaba gösterdiklerini ancak onun başka kulüplerde deneyim kazanmak arzusu bulunduğunu söylediler.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 02:51
  1. Beşiktaş
  2. Sağ bek
  3. Florian Jozefzoon
  4. Brentford

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