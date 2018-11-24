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Beşiktaş derbi öncesi Ankaragücü'nü rahat geçti

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Anakaragücü'nü deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:50
Beşiktaş derbi öncesi Ankaragücü'nü rahat geçti

Beşiktaş Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'nün konuğu oldu. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 4-1 galip ayrılmayı başardı.

Adem Ljajic şov yaptı

Son 2 Süper Lig maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Beşiktaş bu haftayı 3 puanla kapattı ve zirve takibini sürdürdü. Maçta siyah-beyazlı takımı bir maestro gibi yöneten Adem Ljajic, 1 gol 1 asist yaparak gecenin yıldızlaşan ismi oldu.

Goller ardı ardına geldi

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Adem Ljajic, 27. dakikada Mustafa Pektemek ve 44. dakikada Güven Yalçın attı.

3-0 biten ilk yarının ardından Ankaragücü, Mustafa El Kabir'in 86. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirdi. Son haftaların eleştirilen ismi Oğuzhan Özyakup, 88. dakikada maçın skorunu belirledi.

Beşiktaş haftaya Galatasaray ile karşılaşacak

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 21'e yükseltti. Ankaragücü ise 19 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. MKE Ankaragücü ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:50
  1. Rize
  2. Ankara
  3. Adem Ljajic
  4. Beşiktaş

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