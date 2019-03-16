Beşiktaş'ın yeni hedefi Japonya

Geçtiğimiz günlerde Japonya'ya giden ve Japonya Basketbol Ligi ekiplerinden San-en NeoPhoenix takımı ile kardeş kulüp anlaşması imzalayan siyah-beyazlı kulübün Japon çizim sanatı anime ile ilgili de girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Kagawa'yı transfer ederek tüm Japon halkının dikkatini çeken Beşiktaş, başkan Fikret Orman'ın önderliğinde yeni bir projeye hazırlanıyor.

Anlaşma çok yakın

Japon halkının çok sevdiği bu sanat dalında Beşiktaş'ın da yer almasını isteyen Orman'ın, takımın televizyonlarda çizgi film olarak yer alması için anlaşma sağlamak üzere olduğu belirtildi.