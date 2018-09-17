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Alvaro Negredo kimdir? Beşiktaş Alvaro Negredo'nun sözleşmesini fesh mi etti?

Son dakika haberine göre Beşiktaş, İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Alvaro Negredo kimdir? Alvaro Negredo nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş, Alvaro Negredo’nun sözleşmesini neden fesh etti?

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:40
Alvaro Negredo kimdir? Beşiktaş Alvaro Negredo'nun sözleşmesini fesh mi etti?

Son dakika haberine göre Beşiktaş, İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Alvaro Negredo kimdir? Alvaro Negredo nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş, Alvaro Negredo’nun sözleşmesini neden fesh etti?

Beşiktaş'ta geleceği merakla beklenen Negredo'nun durumu netleşti. Siyah beyazlılar, İspanyol oyuncu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bu transfer karşılığında Al Nasr kulübü Negredo için Beşiktaş'a 1 milyon euro bonservis ödeyecek. Alvaro Negredo 20 Ağustos 1985 tarihinde İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya geldi.

ALVARO NEGREDO KİMDİR?

2000 senesinde Escuela Fútbol AFE altyapısında futbola başladı. 2004 senesinde Rayo Vallecano ile profesyonel sözleşme imzaladı. 40 maçta görev aldı ve genç yaşına rağmen 28 gol atmayı başardı. Burada geçirdiği bir sezonda performansı ile göz dolduran Negredo, 2005 senesinde Real Madrid'e transfer oldu ve paf takımda maçlara çıkmaya başladı. 

2005-07 yılları arasında Real Madrid'in paf takımında 65 maçta görev aldı. 22 gol atarak takımına katkı sağladı. 2007 senesinde İspanya'nın köklü kulüplerinden Almeria'ya transfer oldu. Burada A takım kadrosunda görev alan genç santrafor, iki sezonda 70 maçta forma giydi ve 32 gol kaydetti.  2009 senesinde İspanya'nın bir diğer köklü kulübü Sevilla'ya transfer oldu. Burada sergilediği performansıyla Sevilla taraftarı için unutulmayacak sporculardan biri haline geldi. 

2009-2013 yılları arasında 139 maçta forma şansı buldu ve 70 kez rakip ağları havalandırdı. Sevilla ile 2010 senesinde Copa del Rey birinciliği yaşadı.  2013 senesinde İngiliz Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e transfer oldu. Bir sezon geçirdiği takımda fazla forma şansı bulamayınca, 2014 senesinde ülkesine geri döndü ve Valencia'da oynamaya başladı. 2014-17 yılları arasında Valencia'da 55 maçta görev aldı. 2017 senesinde ise Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu. Ayrıca Negredo, 2009-2013 yılları arasında İspanya Milli Takım forması giydi. Burada 22 maça çıktı ve 10 kez rakip ağları sarstı. 

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:40
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