Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı takip Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte, Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı takip…

Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte, Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı takip… Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İşte, Beşiktaş Alanyaspor maçının detayları... İLK YARI SKORU:0-0 Beşiktaş: L. Karius, Víctor Ruíz, D. Vida, Dorukhan Toköz, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, G. N'Koudou, A. Ljajić, J. Lens, Burak Yılmaz Alanyaspor: Marafona, Baiano, F. N'Sakala, Welinton, G. Tzavellas, Ceyhun, Efecan Karaca, A. Bakasetas, E. Siopis, Y. Bammou, P. Cissé

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