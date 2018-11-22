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Ferşat Yıldırım kimdir? Beşiktaş AK Parti belediye başkan adayı Ferşat Yıldırım oldu

Ferşat Yıldırım AK Parti Beşiktaş belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Beşiktaş belediye başkan adayı Ferşat Yıldırım oldu. Ferşat Yıldırım kimdir? Ferşat Yıldırım nereli ve kaç yaşında? İşte Ferşat Yıldırım biyografisi...

22 Kasım 2018 Perşembe 11:51
Ferşat Yıldırım kimdir? Beşiktaş AK Parti belediye başkan adayı Ferşat Yıldırım oldu

Ferşat Yıldırım AK Parti Beşiktaş belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Beşiktaş belediye başkan adayı Ferşat Yıldırım oldu. Ferşat Yıldırım kimdir? Ferşat Yıldırım nereli ve kaç yaşında? İşte Ferşat Yıldırım biyografisi

Ferşat Yıldırım kimdir?

1978 Trabzon-Of doğumlu olan Ferşat Yıldırım, ilk ve orta eğitimini, ailesinin üç kuşak boyunca yaşamaya devam ettiği Beşiktaş'ta tamamlamış, lisans eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi'nde başarıyla tamamlayarak Endüstri Mühendisi ünvanını almıştır. Yüksek lisans eğitimini, güzide ilçemizde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi'nde Mühendislik Yönetimi alanında dereceyle tamamlayan Yıldırım, evli ve üç çocuk babasıdır. Proje Yönetimi ve Planlama Uzmanı olarak farklı alanlarda görev almış olan YILDIRIM, halen yapı sektöründe Proje Koordinatörlüğü ve Yönetici olarak görev almaktadır. Yabancı dili İngilizce olan Yıldırım, kuruluşundan bu yana AK Parti teşkilatlarında bulunarak; İlçe Gençlik Kolları Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeliği yapmış, İlçe Ana Kademe Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyesi olarak da bir çok kez görev almıştır.

2014 Beşiktaş yerel seçim sonuçları

CHP adayı Murat Hazinedar % 76.1

AK Parti adayı Zeynel Abidin Okul % 16.6

MHP adayı Burhan Akdağ % 3 

24 Haziran 2018 Beşiktaş seçim sonuçları

CHP % 53.3

HDP % 16.5

AK Parti % 15.7

İYİ Parti % 9,9

MHP % 3,2 

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Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:51
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