Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 6. hafta maçları

Süper Lig 6. hafta maçları merak ediliyor. 2021 2022 sezonunun başlamasından bu yana iyi bir performan sergileyen Beşiktaş, Süper Lig’de liderlik koltuğunu koruyor. Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor. Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak olan Beşiktaş - Adana Demirspor maçının hakem Ali Palabıyık.

Beşiktaş hangi oyuncular sakatlık geçirdi?

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da Adana Demirsopar maçında sahaya çıkamayacak.

Welinton Adana Demirspor maçında oynayacak mı?

Savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte stoper Welinton ise forma verilmesi halinde Adana Demirspor maçında görev alabilecek.

Beşiktaş Adana Demirspor istatistikleri

Beşiktaş ile Adana Demirspor, 26 yıl 7 ay sonra yeniden karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

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