Besicisinden kampanya! '25 bin lira değerindeki danayı alana bir dana da bedava'

Ağrı Hayvan Pazarı’nda elinde bulunan büyükbaş kurbanlıkları satmak isteyen Faruk Karataş, 25 bin lira fiyat verdiği 800 kilo ağırlığında olan simental danayı alana bir simental dana hediye ediyor.

Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezleri arasında gösterilen Ağrı’da bayrama sayılı günler kala hareketlilik gittikçe artıyor. Sabahın erken saatlerinde hayvan pazarının yolunu tutan besiciler ve alıcılar arasında yaşanan sıkı pazarlıklar renkli görüntüler oluşturuyor. Pazarda büyükbaş hayvanlar 4 ile 13 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlar ise 700 ile 2 bin lira arasında alıcı buluyor. Besiciler kurbanlıkları satabilmek için zaman zaman ilginç yöntemlere de başvuruyor. Bölükbaşı Köyü’nde besicilik yapan Faruk Karataş oldukça yüksek rakımlı olan Sinek Yaylası’nda yaz ayları boyunca beslediği kurbanlıkları satabilmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Karataş elinde kalan 2 kurbanlık simentel danayı alana birini hediye ediyor.

'BİR ALANA BİR BEDAVA'

Kurbanlıklarını zengin bitki örtüsünün olduğu Sinek Yaylası’nda beslediğini söyleyen Karataş, yaklaşan bayram öncesi simental danaları satabilmek için ilgin bir yola başvurduğunu belirtti. “Hayvanlarımızı yüksek rakımlı bölgelerde besledik. Simental dananın fiyatı 25 bin lira diğerini de yanında hediye veriyoruz. Güzel hayvan ikisi yaklaşık bin 700 kiloya denk geliyor. Alıcısına da hayırlı olsun. Biz yeni bir kampanya başlattık. 25 bin lira fiyat verdiğimiz simental dananın yanında aynı cins bir danayı bedava veriyoruz. Hayvanlarımızı ahırda hiç beslemedik, yüksek rakımlı bölgelerde besledik. Eti de oldukça kaliteli ve lezzetlidir. Bir simental danayı alana birini bedava veriyoruz. Müşterilerin tepkisi oldukça güzel. Nasıl bir mağazada bir elbise alana ikincisi bedavaysa bizde de aynen öyle. Bizde bir kurbanlık alan 2’ncisini bedavaya veriyoruz” dedi.