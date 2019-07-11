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Besicinin derdi, gelin arabası yazısı oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir besici, yüksek yem fiyatlarını protesto etmek için gelin arabasına, “Aşkımız, besicinin yem borcu gibi olsun; hiç bitmesin” diye yazdırdı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
Besicinin derdi, gelin arabası yazısı oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir besici, yüksek yem fiyatlarını protesto etmek için gelin arabasına, “Aşkımız, besicinin yem borcu gibi olsun; hiç bitmesin” diye yazdırdı.


Hayvancılık sektöründeki fiyat dengesizliğinin üreticiyi bitirme noktasına getirdiğini söyleyen Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç ise, “Ölüyor, can çekişiyor derken besici öldü” dedi.


Elbistan’da irili ufaklı birçok besi işletmesinin bulunduğunu kaydeden Ergüç, besicinin şu anda zararına kesim yaptığına işaret ederek, “Ülkemizin en büyük sektörlerinden biri olan besicilik, can çekişiyordu. Yıllardır besici ölüyor, can çekişiyor dedik ama yaramıza merhem bulunamayınca besici öldü. İlçemizde ve bölgemizde olduğu gibi tüm ülke genelindeki besicilerin ana maliyet kalemlerini oluşturan besilik dana ve yem hammaddeleri ithalata bağlı olduğundan ve son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan olumsuz dalgalanmalardan dolayı sektör aşırı girdi maliyetleri ile üretim yapmak zorunda kaldı. Bu artış, karkas et fiyatlarına yansımayınca zararına kesim kaçınılmaz oldu. Şu anda Elbistan’da karkas et kesim fiyatı 28-30 TL bandında. Oysa yapılan araştırmalarda karkas üretim maliyetinin yaklaşık 30 liranın da üzerinde çıkıyor. Besici, en az 33-34 TL’ye kesim yaptırmalı ki; para kazansın. Ancak şu anki ortama baktığımızda bu hayal gibi duruyor” şeklinde konuştu.


Üreticinin bu yıl zararı kurtarmanın peşine düştüğünü hatırlatan Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç, krizden çıkışın başta yem fiyatlarının düşmesinde olduğuna dikkati çekerek, “Besici, zararını kurtarırsa onu kâr sayacak. Artık süreç işin içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. En büyük tehlike de şu ki hayvancılıkta küsen geri gelmiyor. Birçok üretici ’Bir an önce en az zararla bu işten nasıl çıkarım’ diye hesap yapıyor. Herkes öncelikli olarak mevcut durumunu koruma ve ayakta kalabilme derdinde. Bu işin çözümünde ana faktör yem fiyatları. 40 olan yemin fiyatı 90 liraya çıkmış. Besici, bu fiyattan ne yem alabilir ne de para kazanabilir. Ondan sonra da gelin arabasının arkasına ’Aşkımız, besicinin yem borcu gibi olsun; hiç bitmesin’ yazdırır. Yakında da besicinin cenaze namazını kılarız. Merkez birliğimiz, besicinin feryadını duyurmak için bir çözüm önerisi listesi hazırladı. Biz, karkas et fiyatlarının en az 34 lira olarak açıklanmasını ve ESK’nın yurt genelinde kesim yapmaya başlamasını bekliyoruz. Fiyatlar bu seviyelere ulaşırsa belki yaramıza bir nebze merhem olur. Elbistan, hayvancılıkta ve besicilikte marka olmuş bir bölge. Besicilerimizden bir dokunup bin ah işitiyoruz. Bakanlığımızdan ve devletimizden bu sektörün sorunlarına kalıcı bir çözüm bulunmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Evlenen kardeşinin gelin arabasının arkasına ‘Aşkımız, besicinin yem borcu gibi olsun; hiç bitmesin’ yazdıran Mikail Gümüş de, besicinin kan ağladığını vurguladı. Yüksek yem fiyatlarına tepkisini böyle göstermek istediğini dile getiren Gümüş, “Böyle giderse besicinin yem borcu anca mezarda biter” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
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