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Besicilerin zorlu yayla yolculuğu

Hakkari’de besicilikle uğraşanlar, havaların ısınmasıyla zorlu yayla yolculuğuna başladılar.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:42
Besicilerin zorlu yayla yolculuğu

Hakkari’de besicilikle uğraşanlar, havaların ısınmasıyla zorlu yayla yolculuğuna başladılar.


Kent merkezinden 5 kilometre mesafede bulunan Bay köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, Zap Vadisi bölgesine hayvanlarını götürmeye başladı. Kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulduğu Bay köyü zirvesinden Hakkari-Çukurca karayoluna küçükbaş hayvanlarını indirmeye çalışan besiciler, yer yer zor anlar yaşadılar.


Bay köyü sakinlerinden Cahit Çiftçi, baharın erken geldiği ve yeşilliğin bol olduğu Zap Vadisi kenarına küçükbaş hayvanlarını götürmeye başladıklarını söyledi. Çiftçi, “Köyümüzde halen kar var, ancak Zap Vadisi bölgesinde ise yeşillikler çıkmış durumda. Köydeki besiciler, hayvanlarını otlatmak için Kırıkdağ ve Ağaçdibi köyü bölgesine götürmeye başladı. Bizlerde hayvanlarımızı yeşilliği bol olan bu bölgelere götürmeye çalışıyoruz. Mayıs aylarına kadar Zap Suyu kenarındaki bölgede olacağız. Daha sonrada Bay köyü yaylasına hayvanlarımızı geri getireceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:42
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