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Besicilerin saman telaşı başladı

Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan yetiştiricileri, kışlık sap ve saman ihtiyaçlarını tedarik etmek için sap ve saman satın alarak ahırların depolarına çekmeye başladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:11
Besicilerin saman telaşı başladı

Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan yetiştiricileri, kışlık sap ve saman ihtiyaçlarını tedarik etmek için sap ve saman satın alarak ahırların depolarına çekmeye başladı.


Gaziantep’in Araban ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan besicileri, kış mevsiminde yem sıkıntısı yaşamamak için Araban Ovası’nda arpa ve buğday hasadının ardından, kavurucu sıcakların altında tarla tarla gezerek, arpa ve buğday firezlerinde topladıkları sapları patoz ile saman yaparak ve sap saman tüccarlarından parayla satın aldıkları tonlarca arpa ve buğday sap ve samanları büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan besiciliği yaptıkları ahırların depolarına doldurmanın telaşı içerisine girdi.


Canlı hayvan besicileri, Kış mevsiminde yem sıkıntısı çekmemek için yaz mevsiminin kavurucu sıcakları altında yem tedbiri almaya başladılar.


Bu yıl Araban Ovası’nda geçen yıllardaki kış mevsimlerine oranla yağışların bol yaşanmasıyla birlikte arpa ve buğday hasadında sap ve saman bolluğu yaşandığını, kış mevsiminde saman sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Arabanlı canlı hayvan yetiştiricilerinden Mehmet Koçer, ’’Bu yıl kış mevsiminde yağışların bolluğu nedeniyle Araban Ovası’ndaki hububat ekili alanlarda yapılan hasat döneminde sap ve saman bolluğu yaşandı. Bu yıl Arabanlı canlı hayvan yetiştiricileri olarak Allah’ın izniyle geçen yıllara oranla sap ve saman sıkıntısı yaşamayacağımızı tahmin ediyoruz’’diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:11
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