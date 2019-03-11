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Besicilerin kar çilesi

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hayvanlarını beslemekte güçlük yaşayan besiciler, kar çilesine rağmen kızak yardımıyla hayvanlara ot taşıyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:52
Besicilerin kar çilesi

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hayvanlarını beslemekte güçlük yaşayan besiciler, kar çilesine rağmen kızak yardımıyla hayvanlara ot taşıyor.

 

Muş’ta geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan besiciler, yaz aylarında biçerek bir araya topladıkları ot ve samanları, zorlu kış döneminde hayvanlarını beslemek için kullanıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 2,5 metreyi bulduğu Ağıllı köyünde hayvanlarını besleyen besiciler, çetin kış şartlarında bir hayli zorlanıyor. Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki Ağıllı köyünde yaşayan ve geçimini besicilik yaparak sağlayan Abdürrahim Yasun, köylerinde mart aynının ortasına gelinmesine rağmen halen kar kalınlığının 2,5 metre civarında olduğunu belirterek, yaz aylarında ovada biriktirdikleri ot ve samanları kızak kullanarak hayvanlara ulaştırdığını söyledi.

 

Özellikle kışın zor koşullarda besicilik yaptıklarını aktaran Yasun, “Köyümüz kırsal bölgede olduğu için çok fazla kar düşüyor. Mart ayına girmemize rağmen halen 2-3 metre karla boğuşuyoruz. Otlarımızı, odunlarımızı kar altından çıkararak kullanıyoruz. Belki birçok yerde hayvanlar meralarda otlanırken, biz nisan ayına kadar kar üstünde yem veriyoruz. Yazın biçtiğimiz ot ve samanları biriktiriyoruz. Bunları kış aylarında hayvanlara yedirmek için kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu zamanda kızaklarla günde iki defa taşıyoruz. Buradan hayvanlara yedirmek için zor şartlarda kızaklarla taşıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:52
  1. Muş
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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