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Besiciler Kurban Bayramı’nı bekliyor

Erdek’te besi hayvanı yetiştirenlerin umudu Kurban Bayramı oldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:17
Besiciler Kurban Bayramı’nı bekliyor

Erdek’te besi hayvanı yetiştirenlerin umudu Kurban Bayramı oldu. Artan maliyetler ve mera alanlarının azlığı sebebiyle sıkıntılı günler geçiren hayvan üreticilerinin umudu yaklaşan Kurban Bayramı.


1 kilo süte 3 kilo yem alınırken, şimdi 1 kilo süte 1 kilo yem bile alamayan besiciler devletten yardım bekliyor.Besi yemi, kaba yem, tohum ve mazot maliyetlerinin bir yıl içinde yüzde 100 artması ile zor günler geçiren hayvan üreticileri Kurban Bayramı’nda mallarının para yapmasını umut ediyor.Erdek ilçesinde küçük ve büyükbaş besi yetiştiriciliği yapan Yiğit Soyaslan, "Fiyatlar geçen seneki gibi olur. Kurban bu sene de alıcıdan yana olur. Geçen sene yaklaşık 52 liraya aldığımız yem bu yıl yaklaşık 95 lira. Buna rağmen kurban satışlarında fiyatlar aynı. Yem fiyatlarında yüzde 90’a varan artışlar var. İnşallah Kurban Bayramı iyi geçer, besicilerde memnun kalır" diye konuştu.


Gün geçtikçe hayvancılık işinin bittiğinden yakınan Soyaslan, “Bizim gibi gençler de para kazanamadığı için hayvancılığı sevmiyor. Üretim biterse Türkiye’de hayat biter gibime geliyor. Biz baba oğul sırt sırta verdik küçük ve büyükbaş hayvanları Kurban Bayramı’nda hayırlısıyla pazarlayacağız. Bu sene canlı baskül etin en az 25 liranın üzerinde olması gerekir. Kesim fiyatları şu an 30-31 lira, memnun edici değil. Süt desen, önceden 1 kilo süte 3 kilo yem alıyorduk, şimdi ise 1 kilo süte 1 kilo yem bile alamıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:17
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