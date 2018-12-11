Besici boğanın saldırısına uğradı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, bir besicinin çiftliğindeki boğanın saldırısına uğradığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Merkeze bağlı Bağlama beldesinde besicilik yapan Şaban Akkoyun, çiftlikteki büyükbaş hayvanların yerini değiştirmek için çitle çevrili bölüme girdiğinde 2 yaşındaki boğanın saldırısına uğradı.

Hayvanın boynuz darbeleriyle çitlere sıkıştırdığı Akkoyun, bir anlık refleksle saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı.

Çiftlikteki güvenlik kamerası saldırı anını kaydetti. Şaban Akkoyun, görüntüleri "ucuz yırttık" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Akkoyun, AA muhabirine, yetiştirdiği boğanın neden saldırdığını anlamadığı belirterek, "Görüntüyü izleyen kasaplar, arkadaşlarım arayıp 'boğayı kestir' diyor. Kestirmeyi düşünmüyorum. Bardak kırıldı diye su içmekten vazgeçiyor musunuz? Bu hayvanları yine de seviyoruz. Kestirmeyeceğim." ifadelerini kullandı.