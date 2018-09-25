THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

BES'i kabul etmeyenler geri mi dönecek? BES kesintisi ne kadar? BES iptal ettirme nasıl olur?

Milyonlarca çalışanın otomatik olarak katılım gerçekleştirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES’e yeni düzenleme geldi. Buna göre, otomatik katılım ile sisteme girenlerin üç yıl boyunca sistemden çıkamayacakları öne sürüldü. Peki BES'den çıkanlar geri mi dönecek? BES kesintisi ne kadar olacak? İşte son dakika BES’de son durum.

25 Eylül 2018 Salı 11:50
BES'i kabul etmeyenler geri mi dönecek? BES kesintisi ne kadar? BES iptal ettirme nasıl olur?

Milyonlarca çalışanın otomatik olarak katılım gerçekleştirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES’e yeni düzenleme geldi. Buna göre, otomatik katılım ile sisteme girenlerin üç yıl boyunca sistemden çıkamayacakları öne sürüldü. Peki BES'den çıkanlar geri mi dönecek? BES kesintisi ne kadar olacak? İşte son dakika BES’de sondurum

Ekonomik Program dahilinde BES’in yeniden yapılandırılacak. 2017 yılında başlayan BES’e katılım yapan 12 milyon çalışanın yüzde 60’ı sistemden çıkmış. Çıkışların fazla olması nedeniyle bu gelişme yeni programda yer aldı. Yeni uygulamada, çalışanlar işverenleri tarafından BES(e dahil edilecek ve 3 yıl boyunca sistemden çıkamayacak. Her ay maaşlarından belli bir miktar kesilip tasarruf için sisteme aktarılacak.  Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan otomatik BES’in yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecek olmasından kasıt, uygulamanın zorunlu hale getirilmesi. Malum, otomatik katılım, zorunlu bir sistem değil; isteyen dilediği zaman sistemden ayrılabiliyor. Yeni düzenleme ile çalışanlar sistemden ayrılamayacak. Ne kadar süreyle? Öğrendiğime göre üç yıl süreyle. Daha açık bir anlatımla, çalışanlar, işverenleri tarafından sisteme dahil edilecek ve üç yıl boyunca da sistemden çıkamayacak; her ay maaşlarından belli bir miktar kesilip, tasarruf için emeklilik şirketlerine gönderilecek.

3 YIL BOYUNCA MAAŞDAN MI KESİLECEK?

BES’e katılan çalışanların ilk 2 ay içinde cayma hakları bulunuyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç da 11 Eylül'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 aydan 2 ile- 3 yıla kadar artırılması için SPK'ya talepte bulunulduğunu açıklamıştı. Bu noktada iki önemli soru gündeme geliyor. Birincisi cayma hakkını kullanan çalışanlar yeniden sisteme mi alınacak, diğeri ise üç yıl sonunda cayma hakkını kullanmak isteyenlerin tasarruflarından kesinti yapılacak mı? BES'de otomatik katılım 2017'de başladı ve istenilen sonuç elde edilemedi. 2017'de sisteme toplam 8 milyon 591 bin 784 kişi girdi ve yüzde 58'i sistemden ayrıldı. Sadece 3 milyon 600 bin kişi sistemde kaldı. Bu yıl ise 2018'de otomatik katılımın yeni etabı başlıyor. 1 Ocak'ta, 1.1 milyonu özel sektör, 261 bini memur olmak üzere 1.3 milyon çalışan BES'e dahil edildi. Temmuzda ağırlığı KOBİ'ler olmak üzere 3.1 milyon kişi sisteme girdi. 2018'de toplam 4.5 milyon çalışan otomatik BES'e dahil olması hedefleniyordu. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) kesintisine gelince, 1604 TL asgari ücret alan biri BES'te ise her ay maaşından 50 TL kesiliyor.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:50
  1. bes son dakika haberleri
  2. bes kesintisi ne kadar
  3. bes iptal ettirme nasıl olur?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşsizlik maaşındaki 120 günlük süre kaldırıldı mı?
    1. İşsizlik maaşındaki 120 günlük süre..
    2. Norveçliler İslam’ı seçiyor
    3. Sıcak gelişme! YPG/PKK ile ÖSO çatışıyor
    4. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
    5. Hazine Bakanı Albayrak'tan kritik..
    6. İstanbul Otogar'da silah sesleri!..
    7. Meteoroloji uyardı: Saatte 100 km'ye..
    8. Rusya'dan ABD ve İsrail'e tehdit!..
    9. KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl..
    10. KYK kredi burs ne zaman kesilir 2018
    11. Burs-kredi alacak öğrencilerin..
    12. E devlet şifresi değiştirme
    13. KYK öğrenim / Katkı Kredisi ve burs..
    14. AÖF ve uzaktan eğitim öğrencileri burs..
    15. KYK yurt başvuruları ne zaman?
    16. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    17. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    18. İŞKUR istihdam hedefine bir adım daha..
    19. Meteoroloji’den İstanbul ve diğer..
    20. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!