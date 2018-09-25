BES'i kabul etmeyenler geri mi dönecek? BES kesintisi ne kadar? BES iptal ettirme nasıl olur?

Milyonlarca çalışanın otomatik olarak katılım gerçekleştirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES’e yeni düzenleme geldi. Buna göre, otomatik katılım ile sisteme girenlerin üç yıl boyunca sistemden çıkamayacakları öne sürüldü. Peki BES'den çıkanlar geri mi dönecek? BES kesintisi ne kadar olacak? İşte son dakika BES’de sondurum

Ekonomik Program dahilinde BES’in yeniden yapılandırılacak. 2017 yılında başlayan BES’e katılım yapan 12 milyon çalışanın yüzde 60’ı sistemden çıkmış. Çıkışların fazla olması nedeniyle bu gelişme yeni programda yer aldı. Yeni uygulamada, çalışanlar işverenleri tarafından BES(e dahil edilecek ve 3 yıl boyunca sistemden çıkamayacak. Her ay maaşlarından belli bir miktar kesilip tasarruf için sisteme aktarılacak. Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan otomatik BES’in yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecek olmasından kasıt, uygulamanın zorunlu hale getirilmesi. Malum, otomatik katılım, zorunlu bir sistem değil; isteyen dilediği zaman sistemden ayrılabiliyor. Yeni düzenleme ile çalışanlar sistemden ayrılamayacak. Ne kadar süreyle? Öğrendiğime göre üç yıl süreyle. Daha açık bir anlatımla, çalışanlar, işverenleri tarafından sisteme dahil edilecek ve üç yıl boyunca da sistemden çıkamayacak; her ay maaşlarından belli bir miktar kesilip, tasarruf için emeklilik şirketlerine gönderilecek.

3 YIL BOYUNCA MAAŞDAN MI KESİLECEK?

BES’e katılan çalışanların ilk 2 ay içinde cayma hakları bulunuyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç da 11 Eylül'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 aydan 2 ile- 3 yıla kadar artırılması için SPK'ya talepte bulunulduğunu açıklamıştı. Bu noktada iki önemli soru gündeme geliyor. Birincisi cayma hakkını kullanan çalışanlar yeniden sisteme mi alınacak, diğeri ise üç yıl sonunda cayma hakkını kullanmak isteyenlerin tasarruflarından kesinti yapılacak mı? BES'de otomatik katılım 2017'de başladı ve istenilen sonuç elde edilemedi. 2017'de sisteme toplam 8 milyon 591 bin 784 kişi girdi ve yüzde 58'i sistemden ayrıldı. Sadece 3 milyon 600 bin kişi sistemde kaldı. Bu yıl ise 2018'de otomatik katılımın yeni etabı başlıyor. 1 Ocak'ta, 1.1 milyonu özel sektör, 261 bini memur olmak üzere 1.3 milyon çalışan BES'e dahil edildi. Temmuzda ağırlığı KOBİ'ler olmak üzere 3.1 milyon kişi sisteme girdi. 2018'de toplam 4.5 milyon çalışan otomatik BES'e dahil olması hedefleniyordu. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) kesintisine gelince, 1604 TL asgari ücret alan biri BES'te ise her ay maaşından 50 TL kesiliyor.