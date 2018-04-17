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Beşar Esed'den yeni operasyon

Suriye'de Esed yanlısı ittifakın Komutanı, Suriye ordusunun DEAŞ ve El-Nusra'ya karşı operasyon başlattığını duyurdu.

17 Nisan 2018 Salı 11:26
Beşar Esed'den yeni operasyon

Ordunun, Şam’ın güneyinde ‘cihatçıların elindeki cebe operasyon hazırlıklarının tamamlandığı’ açıklandı. Sahadaki Beşar Esad yanlısı ittifakın bir komutanının yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında top atışının da başladığını söyledi.

Buna göre operasyonda, Filistinli mültecilerin kaldığı Yermuk mülteci kampı ile Hacer’ul Esved bölgesindeki DEAŞ ve El Nusra militanları hedef alınacak.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:26
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