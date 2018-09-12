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Beş yıllık savaş sona erdi! Artık kan akmayacak

Güney Sudan'da 2013'ten bu yana devam eden iç savaş,muhalif lider Riek Machar ve Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in imzaladığı barış anlaşmasıyla sona erdi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 21:38
Beş yıllık savaş sona erdi! Artık kan akmayacak

 Güney Sudanlı taraflar, aylardır süren yeni barış müzakereleri kapsamında nihai barış anlaşmasını imzaladı. 

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Riek Machar ve Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit barış anlaşmasına imza attı.

IGAD dönem başkanlığını yürüten Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, burada yaptığı konuşmada, sadece anlaşmayı imzalamanın sorunları çözmeye yetmeyeceğini belirterek her görüş farklılığında silaha sarılmanın gerekmediğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer de imzalanan anlaşmanın barış yolunda sadece bir adım olduğunu ifade ederek bunu uygulamaya sokmanın en zorlu taraf olduğunu kaydetti.

16 ARALIK 2013'TEKİ OLAY SONRASINDA BAŞLADI

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti. 

Ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da IGAD gözetiminde Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni himayesinde barış görüşmeleri başlamış, Salva Kiir Mayardit ve Riek Machar, Haziran 2018'de ateşkes kararı almıştı.

Ülkedeki iç savaş on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden oldu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 21:38
  1. Güney Sudan
  2. Güney Sudanlı sığınmacılar
  3. iç savaş

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