Beş milyon kişinin KYK borcu siliniyor mu?

Kredi Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Üniversiteyi bitirdikten iki yıl sonra geri ödemesi yapılması zorunlu olan ancak iş bulamayan üniversite mezunlarının ödemekte güçlük çektiği geri ödemeli KYK kredileri için sigortalı iş bulana kadar başvuru yaparak bu borcu erteleyebileceğini duyurmuştu. Bununa birlikte yaklaşık 5 milyon borçlu için kanun teklifi hazırlandı. Bu kanun teklifi üniversite öğrencilerini mezun olduktan sonra kara kara düşündüren öğrenim ve katkı kredisi borçlarının silinmesi için düzenlendi.

Türkiye’de son 10 yılda öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı. Borcunu ödeyemeyen 280 bin üniversite mezununa karşı yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiği anlaşıldı. Kanun Teklifinde, iş kaygısı taşıyan, aile kurma telaşı yaşayan ve ağır ekonomik koşullarla mücadele etmek zorunda kalan üniversite mezunlarının KYK borçlarının silinerek, sorunun çözümüne yönelik olacak.

KANUN TEKLİFİ

Konu ile ilgili olarak hazırlanan kanun teklifi ise şöyle:

MADDE 1- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.



"GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçları silinir. Kredi borçlarına ilişkin daha önce yaptığı ödemeler iade edilmez.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR?

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.