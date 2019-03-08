Beş kişinin ölümüne neden olan bina yıkılıyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde anlaşmazlık nedeniyle 5 kişinin ölüme neden olan bina müteahhit firma tarafından yıkılıyor.

Olay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında Hacı Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokak’ta bulunan Aygın Apartmanı’nda bulunan bir müteahhit bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan Cem Küçüktürk, binalarının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhit A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan İbrahim Gök (38), İsmail Kurtsal (53) ve Şaban Kurtsal (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Müslüm Gök (48) ise daha sonra hayatını kaybetti. Cem Küçüktürk’ün olaydan önce 10 bin liraya Kalaşnikof siparişi verdiği Savaş Kaynak’ı Kalaşnikof yerine pompalı tüfek vermesi üzerine sinirlenerek öldürüp cesedini sulama kanalına attığı da ortaya çıktı.

Yeni yapılacak binanın hisselerinin müteahhide devredilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrasında cinayetin işlenmesine neden olan söz konusu binanın bulunduğu Hacı Mutahir Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki apartmanda ilgili firma tarafından yıkım çalışması başlatıldı.