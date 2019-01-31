Beş kişilik aileyi katleden sanıklara 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, hırsızlık amacıyla evlerine girdikleri Çataloğlu ailesinin 5 ferdini öldürüp cesetlerini yaktıkları iddia edilen 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, canavarca ve eziyet çektirerek öldürme, kasten yangın çıkarma" suçlarından tutuklu yargılanan Ali Şahin Çankırı'dan, damatlarından Ersan Kaş Çorum'dan, Erkan Kaş ise Karabük'ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ali Şahin'in diğer damadı ve evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen tutuksuz sanık Hüseyin D. ise duruşmada hazır bulundu.

Erkan Kaş, savunmasında, iddia edilen suçları işlemediklerini, bunlarla ilgileri bulunmadığını öne sürdü.

Ersan Kaş ise daha önce ne olup bittiğini anlattıklarını belirterek, "Biz oraya gittik ama böyle bir suç işlemedik. İddiaları kabul etmiyoruz. Bizim ifademizi baskı altında aldılar." dedi.

Ali Şahin de suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Hüseyin D. ise Kastamonu'da birçok evde ruhsatsız silah bulunabileceğini ifade ederek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıklar Erkan ve Ersan Kaş ile Ali Şahin'in ayrı ayrı, Fazıl, Emin, Sebahat, Şengül ve 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na karşı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan maktul sayısınca birer kez ilgili kanun maddeleri gereğince cezalandırılmalarını istedi.

İddia makamı, sanıkların ayrıca "gece vakti birden fazla kişi ile birlikte konutta silahla yağma, gece vakti konuttan hırsızlığa teşebbüs, gece vakti birlikte konut dokunulmazlığını ihlal ve yakarak mala zarar verme" suçlarından da cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Ersan ve Erkan Kaş ile Ali Şahin'i "canavarca ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, yağmadan 14'er yıl, hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay 15'er gün, konut dokunulmazlığını ihlalden 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Erkan Kaş'ı ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl hapis ve bin lira para cezasına, Ersan Kaş'ı ise kardeşinin silahını saklamaktan 1 yıl hapis ve 600 lira para cezasına çarptırılmasına da hükmeden heyet, Hüseyin D'nin ise ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl hapis ve 600 lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

- Olay

Kastamonu Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde, Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evler 29 Kasım 2017'de yanmış, Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Aileye ait 28 küçükbaş hayvanın telef olduğunun belirlenmesi ve 20 küçükbaş hayvanın da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunması üzerine soruşturma derinleştirilmiş, olayla ilgili Erkan ve Ersan Kaş kardeşler ile Ali Şahin tutuklanmıştı.

Savcılık, hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen zanlıların direnmeye kalkan aileyi tabanca ve tüfekle öldürdüğünü, cesetleri de yakarak ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirtmişti.

Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından 5,5 ay sonra yakınlarına teslim edilen Çataloğlu ailesinin cenazeleri, 9 Mayıs 2018'de tek tabutta taşınarak ahşap bir kutu içinde tek mezarda toprağa verilmişti.

Erkan ve Ersan Kaş kardeşler ile Ali Şahin hakkında, "5 kişiyi canavarca hisle öldürdükleri" iddiasıyla hazırlanan ve 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen iddianame, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanıklar, ilk kez 6 Aralık 2018'de hakim karşısına çıkmıştı.



