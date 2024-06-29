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Avrupa Beş kişiden biri kredi batağında
Avrupa

Beş kişiden biri kredi batağında

Yeniakit Publisher
2024-06-29 14:43:00 -
Beş kişiden biri kredi batağında

Artan yaşam maliyeti, Almanya’da halkın aldığı krediyi geri ödeyememesine neden oluyor. Beş kişiden biri krediyi geri ödemede zorlanıyor. Gençlerde durum daha da ağır.

Almanya Tüketici Merkezi Federal Birliği (vzbv), aşırı borçlanmanın tüketiciler için büyük bir sorun haline geldiğini açıkladı. Birlik, halkın yüzde 19'unun artan yaşam maliyetleri nedeniyle kredilerini ödemekte güçlük çektiğini açıkladı. Vzbv'ye göre 16-29 yaş arası grupta bu oran neredeyse üçte bir. Merkez, "Vadesiz hesap kredileri ve kredi kartı kredileri tüketiciyi zorluyor" dedi.

ESNEK ÖDEME SUNULMALI

Halkın bankalar tarafından sürekli kredi almaya yönlendirildiği uyarısında bulunan merkez, "Bankalar tüm kredi türleri için tüketicilerin gelirlerini ve düzenli harcamalarını incelemeli. Mini kredilerde bile diğer kredi sözleşmelerinden doğan mevcut talepler dikkate alınmalı. Şeffaf olunmalı, finansal kriz halinde tüketiciye esnek ödeme koşulu zorunlu olarak sunulmalı" önerisi getirdi.

EK KREDİ ALIYORLAR

Krediyi kapatmak için ek kredi yolunun seçildiği aktarıldı. Borç danışmanlarının görüşlerini de yansıtan merkez, fikri alınan 22 danışmandan 16'sının 'Şimdi al, sonra öde' şeklinde sunulan krediler ile alışverişleri tehlikeli gördüğünü belirtti. Danışmanlara göre tüketicileri en çok zorlayan diğer unsurlar da ek hesap ile kredi kartı kredileri şeklinde sıralandı.

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