BES nedir? BES kesintisi ne kadar? BES iptal nasıl edilir?

Bireylerin emeklilik dönemlerinde, kendi birikimleri oranında ek bir gelir sağlamaya yöneliktir. 1 Ocak 2013'te başlayan yüzde 25 Devlet Katkısı uygulaması ile Bireysel Emeklilik Sistemi daha da avantajlı hale geldi. Peki BES’den kimler yararlanabilir? Çiftçi, ev hanımı, esnaf, memur, doktor, avukat, 18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılıp devlet katkısından yararlanabilir. Peki Bes kesintisi ne kadar?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir. Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı. Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den itibaren otomatik katılımla BES'e dahil olurken, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.

BES’e giriş yapanların sayısı 5 milyon 6 bin 342 oldu

Otomatik katılım istatistiklerine göre, 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı dönemde çalışanların fon tutarı da 1 milyar 793 milyon 68 bin 70 lira olmuştu. Bu yıl 19 Ekim itibarıyla açıklanan verilere bakıldığında, otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 5 milyon 6 bin 342 olurken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı da 4 milyar 65 milyon 854 bin 491 liraya ulaştı. Böylelikle bu yıl geride kalan yaklaşık 10 aylık süreçte otomatik katılım ile sisteme 1 milyon 589 bin 339 kişinin dahil olduğu görüldü. Söz konusu dönemde katılımcılar, 2 milyar 272 milyon 786 bin 421 lira biriktirdi. Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 85 milyar 488 milyon 131 bin 387 lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 4 milyar 65 milyon 854 bin 491 lira dikkate alındığında sistemin toplam büyüklüğü 90 milyar liraya koşuyor.

Maaştan ne kadar BES kesintisi yapılıyor?

Prime esas kazancın yüzde 3'ü kadar kesinti bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. En düşük kesinti 53 lira, en yüksek 340 lira olacak. Otomatik olarak maaşlardan kesilen Bireysel Emeklilik sistemini iptal etmek hayli kolay. Kesintinin gerçekleşmemesi için CAY yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 3907'ye kısa mesaj göndermek yeterli. Bu sayede Otomatik Bireysel Emeklilik sistemi kolayca iptal edilebiliyor.