0553 313 94 23

Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde 6 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

12 Temmuz 2019 Cuma 04:02
Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde 6 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri içeride vatandaşların olması ihtimaline karşı camları kırarak, yangına müdahale etmek istedi.


Yangın, gece saatlerinde Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Define sokaktaki 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye, bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman kokusunu fark eden komşular, panikleyip camları kırarak yangına müdahale etmek istedi. Başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında yaralanan yada ölen olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle vatandaşlarda panik oluştu.


Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 04:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu
    1. Beş katlı binanın bodrum katında çıkan..
    2. Büyükelçi Kılıç'tan Washington Post..
    3. Trump, nüfus sayımında vatandaşlık..
    4. FETÖ'nün gerçek yüzü Paris'te anlatıldı
    5. Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de..
    6. BM'den korkutan uyarı: Felaketle..
    7. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    8. Şiddetli fırtına evlerin çatılarını..
    9. Rodrigues, İstanbul’a geldi
    10. Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    11. Vali Aktaş Yaralı Bekçileri Hastanede..
    12. Garry Rodrigues, Fenerbahçe için..
    13. ABD'den skandal Türkiye açıklaması:..
    14. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    15. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    16. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    17. GÜNCELLEME-Şırnak'ta terör saldırısı
    18. Sudan'da yeni bir darbe girişimi..
    19. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    20. Balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye..
    21. Malatya'da buğday tarlasında yangın
    22. Merkez Bankası ihtiyat akçesine..
    23. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    24. İzmir'deki göçmen kaçakçılığı..
    25. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    26. Volkswagen'den Ford ile "otonom..
    27. Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
    28. Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    29. Nijer'de tekne alabora oldu: 11 ölü
    30. Bakanlıktan Twitter açıklaması!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!
    Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı