BES iptali nasıl yapılır? Bireysel emeklilik iptal etme numarası

Mevcutta Bireysel emekliliğiniz var, yeni bir emeklilik sözleşmesi yapacak durumunuz yok ya da emekliliğiniz için siz yatırım yapıyorsunuz. Bireysel Emeklilik iptalini gerçekleştirmek istiyorsunuz. Peki otomatik BES‘inizi iptal ettirmek için ne yapmalısınız, süreç nasıl olacak? Zorunlu bireysel emeklilik iptali nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

Emeklilik planına dahil edildiğiniz size bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde otomatik BES iptali için başvuruda bulunabilirsiniz.

45 yaş altındaki 4a ve 4c SGK'lı çalışan tüm TC vatandaşlarının zorunlu olarak BES sistemine dahil edilmesi 9 ocak 2017 tarihinden yürürlüğe girmiştir. İlgili kanuna göre SGK'lı olarak çalışan kişilerin maaşlarından %3'lük kesinti yapılarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yatırılıyor ve üzerine %25 devlet katkısı ekleniyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin pek çok avantajı olsa da dezavantajları da vardır. Siz de bireysel emeklilik iptali için bankanızın BES müşteri hizmetlerine talebinizi ileterek sisteme yatırılan paralarınızı iade alabilirsiniz. Günümüzde tüm bankaların bireysel emeklilik sistemleri vardır, siz de maaşınızı hangi bankadan alıyorsanız o bankaya iptal talebi bırakarak 14 gün içerisinde iptal işleminizi gerçekleştirerek paranızı hesabınıza iade alabilirsiniz.

Bireysel emeklilik iptali numaraları

Akbank Avivasa BES İptali

Akbank'ın bes iptali için 444 25 25 numaralı Akbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Odeabank bes iptali

Müşteri temsilcisi numarası 444 8 444'ü arayabilirsiniz.

İNG Bank bes iptali

İng Bank bireysel emeklilik sistemi iptal işlemleri için 444 1 666 numaralı İNG bireysel emeklilik müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz

Ziraat Bankası bes iptali

Ziraat Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası 0850 222 97 00'ı arayabilir ve iptal talebinizi bankaya iletebilirsiniz.

Garanti Bankası BES iptali

Garanti Bankası bireysel emeklilik iptali için 444 0 336 numaralı Garanti emeklilik çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Yapı Kredi BES iptali

Yapı Kredi bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 222 0 444 numaralı Yapı Kredi müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Denizbank BES iptali

Denizbank bireysel emeklilik iptali için 0850 222 0 800 numaralı Denizbank müşteri hizmetlerinden iptal edebilirsiniz.

TEB bireysel emeklilik iptali

TEB bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 200 0 666 numaralı TEB müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

HalkBank BES iptali

Halkbank bireysel emeklilik (BES) iptal etmek için 0850 222 0 400'ü arayabilirsiniz.

Vakıfbank BES iptali

Vakıfbank bireysel emeklilikten çıkış yapmak istiyorsanız 444 92 37 numaralı bireysel emeklilik hattını arayabilirsiniz.

Türkiye Finans BES iptali

Türkiye Finans bes iptali müşteri hizmetleri: 0850 222 22 44

Finansbank BES iptali

QNB Finansbank bireysel emeklilik iptal telefonu: 0850 222 0 900

İş Bankası (Anadolu Hayat Emeklilik) BES iptali

İş Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası: 0850 724 55 00

HSBC BES iptali

Hsbcbireysel emeklilik sistemiden ayrılmak istiyorsanız 0850 211 0 111 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.