BES iptali nasıl yapılır? Bireysel emeklilik iptal etme numarası
Mevcutta Bireysel emekliliğiniz var, yeni bir emeklilik sözleşmesi yapacak durumunuz yok ya da emekliliğiniz için siz yatırım yapıyorsunuz. Bireysel Emeklilik iptalini gerçekleştirmek istiyorsunuz. Peki otomatik BES‘inizi iptal ettirmek için ne yapmalısınız, süreç nasıl olacak? Zorunlu bireysel emeklilik iptali nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte yanıtı...01 Şubat 2019 Cuma 22:25
Mevcutta Bireysel emekliliğiniz var, yeni bir emeklilik sözleşmesi yapacak durumunuz yok ya da emekliliğiniz için siz yatırım yapıyorsunuz. Bireysel Emeklilik iptalini gerçekleştirmek istiyorsunuz. Peki otomatik BES‘inizi iptal ettirmek için ne yapmalısınız, süreç nasıl olacak? Zorunlu bireysel emeklilik iptali nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte yanıtı...
Emeklilik planına dahil edildiğiniz size bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde otomatik BES iptali için başvuruda bulunabilirsiniz.
45 yaş altındaki 4a ve 4c SGK'lı çalışan tüm TC vatandaşlarının zorunlu olarak BES sistemine dahil edilmesi 9 ocak 2017 tarihinden yürürlüğe girmiştir. İlgili kanuna göre SGK'lı olarak çalışan kişilerin maaşlarından %3'lük kesinti yapılarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yatırılıyor ve üzerine %25 devlet katkısı ekleniyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin pek çok avantajı olsa da dezavantajları da vardır. Siz de bireysel emeklilik iptali için bankanızın BES müşteri hizmetlerine talebinizi ileterek sisteme yatırılan paralarınızı iade alabilirsiniz. Günümüzde tüm bankaların bireysel emeklilik sistemleri vardır, siz de maaşınızı hangi bankadan alıyorsanız o bankaya iptal talebi bırakarak 14 gün içerisinde iptal işleminizi gerçekleştirerek paranızı hesabınıza iade alabilirsiniz.
Bireysel emeklilik iptali numaraları
Akbank Avivasa BES İptali
Akbank'ın bes iptali için 444 25 25 numaralı Akbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
Odeabank bes iptali
Müşteri temsilcisi numarası 444 8 444'ü arayabilirsiniz.
İNG Bank bes iptali
İng Bank bireysel emeklilik sistemi iptal işlemleri için 444 1 666 numaralı İNG bireysel emeklilik müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz
Ziraat Bankası bes iptali
Ziraat Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası 0850 222 97 00'ı arayabilir ve iptal talebinizi bankaya iletebilirsiniz.
Garanti Bankası BES iptali
Garanti Bankası bireysel emeklilik iptali için 444 0 336 numaralı Garanti emeklilik çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Yapı Kredi BES iptali
Yapı Kredi bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 222 0 444 numaralı Yapı Kredi müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
Denizbank BES iptali
Denizbank bireysel emeklilik iptali için 0850 222 0 800 numaralı Denizbank müşteri hizmetlerinden iptal edebilirsiniz.
TEB bireysel emeklilik iptali
TEB bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 200 0 666 numaralı TEB müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
HalkBank BES iptali
Halkbank bireysel emeklilik (BES) iptal etmek için 0850 222 0 400'ü arayabilirsiniz.
Vakıfbank BES iptali
Vakıfbank bireysel emeklilikten çıkış yapmak istiyorsanız 444 92 37 numaralı bireysel emeklilik hattını arayabilirsiniz.
Türkiye Finans BES iptali
Türkiye Finans bes iptali müşteri hizmetleri: 0850 222 22 44
Finansbank BES iptali
QNB Finansbank bireysel emeklilik iptal telefonu: 0850 222 0 900
İş Bankası (Anadolu Hayat Emeklilik) BES iptali
İş Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası: 0850 724 55 00
HSBC BES iptali
Hsbcbireysel emeklilik sistemiden ayrılmak istiyorsanız 0850 211 0 111 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
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