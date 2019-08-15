BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri15 Ağustos 2019 Perşembe 14:39
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|FonKategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet
|Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,35
|266
|248
|18
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|0,37
|55
|55
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|0,18
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|0,12
|28
|21
|7
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|0,38
|117
|114
|3
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|0,14
|29
|21
|8
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|0,36
|14
|14
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|0,29
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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