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BES fonu istatistikleri

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:39
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3526624818
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,3755550
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,18220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,1228217
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,381171143
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,1429218
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler0,3614140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,2921210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:39
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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