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BES fonu istatistikleri

05 Temmuz 2019 Cuma 14:43
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0226618578
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,04563125
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,10202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,2328253
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,311169817
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları-0,06291017
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-1,3714014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:43
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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