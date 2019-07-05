BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri05 Temmuz 2019 Cuma 14:43
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|FonKategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet
|Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,02
|266
|185
|78
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|-0,04
|56
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|-0,10
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|0,23
|28
|25
|3
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|0,31
|116
|98
|17
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|-0,06
|29
|10
|17
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|-1,37
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|0,06
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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