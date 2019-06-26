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BES fonu istatistikleri

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:12
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3326619471
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,44563125
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,49220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,2528271
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,231167145
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,2429280
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler2,2214140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:12
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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