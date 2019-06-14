0553 313 94 23

BES fonu istatistikleri

14 Haziran 2019 Cuma 14:49
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,03265139124
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,2056532
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,66202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-1,6828226
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,071164768
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları-0,3028226
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler0,7114140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:49
  1. BES fonu istatistikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kornea naklinde bekleme süresi kısalıyor
    1. Kornea naklinde bekleme süresi..
    2. Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim..
    3. Tuzla'da çocuğu darbeden kişi tahliye..
    4. Siirt’te biçerdöver kontrolleri başladı
    5. Pakistan'da İslamabad Belediyesine..
    6. TEPSAM’dan jandarmaya kutlama mesajı
    7. Assange'ın iade davası gelecek yıl..
    8. Kabadüz’de halk günü
    9. DİSK Bölge Temsilcisi Cumali..
    10. İlkadım’da ekipler yağmur sonrası..
    11. İstanbul Emniyeti, şehirde kuş..
    12. Aztopal: “İnce eleyip sık dokuyacağız,..
    13. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar,..
    14. Kanseri yenen tiyatrocu, Sağlıkta Kal..
    15. Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesinde..
    16. Yıldırım'dan karne mesajı
    17. Didim’de “Kucaklaşma Zamanı”..
    18. Didim’de sokak hayvanları için..
    19. 1 milyondan fazla Rus polis için..
    20. Didim’de karne sevinci
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...