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BES fonu istatistikleri

28 Mayıs 2019 Salı 14:18
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,06265122141
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,06563323
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,24202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-0,6928028
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,051165361
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,00281513
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-0,2914014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0721210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 14:18
  1. BES fonu istatistikleri
  2. Fon piyasası

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