BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Para Piyasası" fonları oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: FonKategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,06 265 122 141 Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları -0,06 56 33 23 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları -0,24 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi -0,69 28 0 28 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar 0,05 116 53 61 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları 0,00 28 15 13 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler -0,29 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası 0,07 21 21 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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